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Президент Реал Фарма: К нам никто из Мадрида никто на счет названия не обращался

Вторая лига
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Испанский "Реал" - не причина перемен в клубе

Президент Реал Фарма: К нам никто из Мадрида никто на счет названия не обращался

Новина українською
Новина українською

Президент одесского клуба "Реал Фарма" Николай Лиховидов прокомментировал информацию об изменении названия клуба.

– Николай Иванович, почему решили изменить название клуба?

– Нет, этот вопрос еще рассматривается. Мы решили сделать ребрендинг и реновацию, как сейчас говорят, то есть сделать шаг вперед. Мы начали с названия клуба. Начали мониторить футбольное пространство и наших болельщиков, а также людей, которым интересен наш клуб. Поэтому сейчас этот вопрос мы рассматриваем и изучаем.

– Окончательного решения еще нет, что точно не будет уже приставки “Реал”?

– Да, такого категорического решения еще нет. Возможно, будем менять название, а может, изменим юридическое лицо. Мы хотим сделать толчок для развития клуба.

– Это не связано, например, с тем, что спонсор отказывается от клуба?

– Нет-нет, это как раз спонсоры и решили вместе с менеджментом клуба.

– Мадридский "Реал" не запрещал использовать такое название?

– А он также запретит “Реал Сосьедад” или “Реал” Бетису использовать такое название? “Реалов” много, потому к нам никто из Мадрида не обращался”, - сказал Лиховидов.

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Источник:
УФ
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