Играющий президент винницкой Нивы отклонил предложения нескольких клубов УПЛ

Играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько получал предложение от как минимум трех клубов УПЛ, сообщает Sport Arena.

Впрочем, 30-летний игрок и президент намерен остаться в своем клубе и отклонил все эти предложения.

Загорулько — воспитанник футбольных школ "Черноморца" и "Шахтера". За "Ниву" Артур выступает с 2019 года с незначительным (март — июнь 2022) перерывом на черногорскую "Зету". С января 2021 года является играющим президентом винницкого клуба.

В нынешнем сезоне президент-бомбардир провел за свой клуб 16 матчей и забил в них 14 голов (больше половины от всех мячей своей команды). В списке бомбардиров Второй лиги он уступает только Денису Ндукве из "Звягеля".