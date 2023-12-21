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Играющий президент винницкой Нивы отклонил предложения нескольких клубов УПЛ
Артур Загорулько - один из лучших бомбардиров текущего сезона Второй лиги
Играющий президент
Впрочем, 30-летний игрок и президент намерен остаться в своем клубе и отклонил все эти предложения.
Загорулько — воспитанник футбольных школ "Черноморца" и "Шахтера". За "Ниву" Артур выступает с 2019 года с незначительным (март — июнь 2022) перерывом на черногорскую "Зету". С января 2021 года является играющим президентом винницкого клуба.
В нынешнем сезоне президент-бомбардир провел за свой клуб 16 матчей и забил в них 14 голов (больше половины от всех мячей своей команды). В списке бомбардиров Второй лиги он уступает только Денису Ндукве из "Звягеля".
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