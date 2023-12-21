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Играющий президент винницкой Нивы отклонил предложения нескольких клубов УПЛ

Вторая лига
Обновлено

Артур Загорулько - один из лучших бомбардиров текущего сезона Второй лиги

Играющий президент винницкой Нивы отклонил предложения нескольких клубов УПЛ

Новина українською

Играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько получал предложение от как минимум трех клубов УПЛ, сообщает Sport Arena.

Впрочем, 30-летний игрок и президент намерен остаться в своем клубе и отклонил все эти предложения.

Загорулько — воспитанник футбольных школ "Черноморца" и "Шахтера". За "Ниву" Артур выступает с 2019 года с незначительным (март — июнь 2022) перерывом на черногорскую "Зету". С января 2021 года является играющим президентом винницкого клуба.

В нынешнем сезоне президент-бомбардир провел за свой клуб 16 матчей и забил в них 14 голов (больше половины от всех мячей своей команды). В списке бомбардиров Второй лиги он уступает только Денису Ндукве из "Звягеля".

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Артур Загорулько Нива (Винница)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 22:03
Дружина не відпустила)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 22:03
Дружина не відпустила)
Ответить
0
0

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