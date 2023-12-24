  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Клуб Второй лиги заинтересован в аренде Вакулы
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй лиги заинтересован в аренде Вакулы

Вторая лига

"Полесье" не должно препятствовать такому переходу

Клуб Второй лиги заинтересован в аренде Вакулы

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вингер "Полесье" Владислав Вакула заинтересовал второлиговой "Звягель". Об этом сообщает Sport Arena.

Недавно была информация о том, что от услуг футболиста отказался "Черноморец". В Одессе Вакула провел первую половину сезона, сыграв в семи матчах.

"ТаТоТаке" также отмечало, что "Полесье" не заинтересовано в услугах футболиста. Поэтому Вакула ищет новую команду.

"Звягель" называют неофициальным фарм-клубом "Полесье". Команда лидирует во Второй лиге Украины после первой части сезона.

Текущий контракт Вакулы с житомирянами действует до лета 2025 года. В составе "Полесья" он провел 17 матчей в Первой лиге сезона 22/23.

По теме
yellow-arrow
Денис Кожанов объявил о завершении карьеры
yellow-arrow
Играющий президент винницкой Нивы отклонил предложения нескольких клубов УПЛ
yellow-arrow
Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов
Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Владислав Вакула ФК Звягель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости