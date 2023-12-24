Клуб Второй лиги заинтересован в аренде Вакулы

Вингер "Полесье" Владислав Вакула заинтересовал второлиговой "Звягель". Об этом сообщает Sport Arena.

Недавно была информация о том, что от услуг футболиста отказался "Черноморец". В Одессе Вакула провел первую половину сезона, сыграв в семи матчах.

"ТаТоТаке" также отмечало, что "Полесье" не заинтересовано в услугах футболиста. Поэтому Вакула ищет новую команду.

"Звягель" называют неофициальным фарм-клубом "Полесье". Команда лидирует во Второй лиге Украины после первой части сезона.

Текущий контракт Вакулы с житомирянами действует до лета 2025 года. В составе "Полесья" он провел 17 матчей в Первой лиге сезона 22/23.