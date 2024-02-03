Ндукве будет играть за Полесье в следующем сезоне. Известны подробности

Денис Ндукве доиграет этот сезон за "Звягель". Об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 23-летний полузащитник после испанских сборов вместе с "Полесьем" вернется в "Звягель", чтобы иметь необходимую игровую практику. А уже с нового сезона будет играть за "Полесье".

Напомним, Денис Ндукве выступает за "Звягель" с лета 2023 года. За этот сезон Ндукве сыграл 19 матчей, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.