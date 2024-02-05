Лазоренко: Локомотив - несокрушим, а мы должны быть несокрушимыми вместе с ним

Главный тренер "Локомотива" Вадим Лазоренко рассказал о выходе из отпуска, первоочередных планах и адаптации команды в новых условиях.

- Вадим, в каком состоянии футболисты после отпуска?

- Игроки имели индивидуальную программу на межсезонье. В основном футболисты пришли на первую тренировку в удовлетворительном состоянии. Скоро получим результаты тестирования, это позволит глубже проанализировать состояние игроков.

- Во сколько этапов пройдут зимние сборы и сколько товарищеских игр запланировано в этот период?

- Наша программа состоит из трех этапов сборов, которые будут включать различные тренировки и регулярные контрольные игры.

- Ожидать ли болельщикам кардинальных изменений в составе, ведь сейчас уже известно о девяти потенциальных новичках?

- Изменения действительно будут, это нормально, конкуренция обязательна для роста игрока. Мы очень осторожно подходим к выбору кандидатов, чтобы не нарушить микроклимат в команде. У нас была замечательная атмосфера в первом круге: мы были объединены одной целью и были единой командой, начиная от президента, тренерского штаба и игроков. Безусловно важно, чтобы исполнители, которые будут приходить к нам, это понимали.

- Сейчас "Локомотив" занимает 11 место в турнирной таблице. Какая цель поставлена перед командой на весеннюю часть чемпионата во Второй лиге?

- Цель, наверное, исключительно стратегическая - выигрывать каждую игру, бороться за постоянное развитие и прогресс. Относительно места в таблице, то будем бороться, чтобы быть в семерке лучших в турнирной таблице.

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- Как команда адаптировалась к новым условиям работы после трагедии, произошедшей на стадионе "Локомотив"?

- Мы проводим тренировки на арендованных локациях. Конечно, когда мы занимались у себя на родном Локо, было более комфортнее, родные стены. Но все это мотивирует еще больше: расти, меняться, делать новые шаги вперед, развиваться и качественно выполнять свое дело, где каждый на своем месте. Ребята в очередной раз доказывают, что Локо действительно несокрушимый, а мы должны быть несокрушимыми вместе с ним, - поделился Лазоренко.