Второлиговский Звягель подпишет вингера из системы Арсенала, - СМИ

Второлиговский " Звягель ", которого СМИ называют фарм-клубом "Полесья", близок к подписанию вингера Джорджа Льюиса.

Об этом сообщает Эндрю Тодос.

23-летний футболист – воспитанник норвежского "Тромсдалена". В августе 2020-го перешел в лондонский "Арсенал", где играл за молодежные команды U-21 и U-23, иногда тренировался вместе с первой командой.

За U-23 забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах, с прошлого лета находился в статусе свободного агента.

Напомним, что на данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.