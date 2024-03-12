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Второлиговский Звягель подпишет вингера из системы Арсенала, - СМИ

Вторая лига
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Стороны близки к соглашению

Второлиговский Звягель подпишет вингера из системы Арсенала, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Второлиговский "Звягель", которого СМИ называют фарм-клубом "Полесья", близок к подписанию вингера Джорджа Льюиса.

Об этом сообщает Эндрю Тодос.

23-летний футболист – воспитанник норвежского "Тромсдалена". В августе 2020-го перешел в лондонский "Арсенал", где играл за молодежные команды U-21 и U-23, иногда тренировался вместе с первой командой.

За U-23 забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах, с прошлого лета находился в статусе свободного агента.

Напомним, что на данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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