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Второлиговский Звягель подпишет вингера из системы Арсенала, - СМИ
Стороны близки к соглашению
фото из свободных источников
Второлиговский "
Об этом сообщает Эндрю Тодос.
23-летний футболист – воспитанник норвежского "Тромсдалена". В августе 2020-го перешел в лондонский "Арсенал", где играл за молодежные команды U-21 и U-23, иногда тренировался вместе с первой командой.
За U-23 забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах, с прошлого лета находился в статусе свободного агента.
Напомним, что на данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.
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