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Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
Пока он будет работать с приставкой и.о.
Фото: ПФК Звягель
"Звягель" назначил Николая Гибалюка исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.
Он уже руководил действиями подопечных во вчерашнем спарринге против "Севлюша" (5:3).
"После перехода Сергея Шищенко в УПЛ, в "Полесье", главное, что нам удалось - сохранить наш тренерский штаб во главе со старшим тренером Николаем Гибалюком. Он с командой 24/7, знает возможности каждого игрока, имеет общую с Шищенко философию, которая подходит нашему клубу.
Я уверен, что вместе с Николаем Николаевичем во главе "Звягель" продолжит двигаться в правильном направлении. Поэтому я предложил ему стать и.о. главного тренера. Мы не будем искать замены, я рассчитываю на него, а приставка и.о. для наших болельщиков. Чтобы после первых наших победных матчей, когда возобновится чемпионат, фаны "Звягеля" читая новость о новом главном тренере команды были уверены в правильности выбора", - рассказал клуба Дмитрий Костюк.
Николай Гибалюк - 39-летний уроженец Каменца-Подольского. Как тренер работал в "Минае" (сначала как играющий тренер, а затем на профессиональном уровне - как главный), а также помогал Сергею Шищенко в "Николаеве". После этого воспитывал юных талантов ужгородской СДЮШОР и академии "Полесье", а в этом сезоне вошел в тренерский штаб Сергея Шищенко, как его помощник и старший тренер команды.
Напомним, что на данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.
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