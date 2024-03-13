Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко

"Звягель" назначил Николая Гибалюка исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

Он уже руководил действиями подопечных во вчерашнем спарринге против "Севлюша" (5:3).

"После перехода Сергея Шищенко в УПЛ, в "Полесье", главное, что нам удалось - сохранить наш тренерский штаб во главе со старшим тренером Николаем Гибалюком. Он с командой 24/7, знает возможности каждого игрока, имеет общую с Шищенко философию, которая подходит нашему клубу. Я уверен, что вместе с Николаем Николаевичем во главе "Звягель" продолжит двигаться в правильном направлении. Поэтому я предложил ему стать и.о. главного тренера. Мы не будем искать замены, я рассчитываю на него, а приставка и.о. для наших болельщиков. Чтобы после первых наших победных матчей, когда возобновится чемпионат, фаны "Звягеля" читая новость о новом главном тренере команды были уверены в правильности выбора", - рассказал клуба Дмитрий Костюк.

Николай Гибалюк - 39-летний уроженец Каменца-Подольского. Как тренер работал в "Минае" (сначала как играющий тренер, а затем на профессиональном уровне - как главный), а также помогал Сергею Шищенко в "Николаеве". После этого воспитывал юных талантов ужгородской СДЮШОР и академии "Полесье", а в этом сезоне вошел в тренерский штаб Сергея Шищенко, как его помощник и старший тренер команды.

Напомним, что на данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 40 очков после 16 матчей.