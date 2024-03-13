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Реал Фарма. Одесский клуб нашел нового вратаря
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Фото: ФК Реал Фарма / Автор невідомий
На самом финише трансферного периода одесский "Реал Фарма" пополнил ряды очередным, девятым по счету, новичком. Им стал 31-летний голкипер Максим Подгородецкий из Подольска Одесской области, который был приглашен с целью заменить вакантную позицию на последнем рубеже второлигового коллектива, возникшую после того, как зимой ее покинули Дмитрий Стародубец и Иван Богдан. До привлечения в команду Подгородецкого в «Реале Фарме» рассчитывали на экс-вратаря одесского «Черноморца» Дмитрия Безрука, однако он, похоже, все же решил не возобновлять игровую карьеру.
Напомним, что компанию Максиму Подгородецкому в «Реале Фарме» составят еще восемь новобранцев клуба, о которых UA-Футбол уже сообщал: вратарь Кирилл Грабовский, полевые игроки Валерий Гайваненко, Алексей Скрипник, Андрей Меленчук, Владимир Тилинский, Кирилл Булавка, Александр Мулык и Владислав Мотычак.
За полторы недели до обновления чемпионата во второй лиге «Реал Фарма» занимает в турнирной таблице 13-е место, набрав четырнадцать пунктов.
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