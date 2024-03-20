Один из лидеров Второй лиги подписал парагвайского хавбека

ФК "ЮКСА" усилился очередным талантливым легионером. Новичком "крестоносцем" стал парагвайский полузащитник Кастро Гонсалез Пабло Рамон, сообщает клубная пресс-служба.

Он поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2027 года. Хавбек выбрал себе футболку с номером 73.

23-летний игрок является воспитанником академии одного из самых титулованных клубов Бразилии - "Атлетико Паранаэнсе". Предыдущим клубом парагвайца был бразильский "Униао Фредерикенсе", за который он забил 2 гола в 20 матчах.

Ранее "ЮКСА" подписал бразильского форварда.

ФК "ЮКСА" занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.