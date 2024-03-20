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Один из лидеров Второй лиги подписал парагвайского хавбека

Вторая лига

ФК "ЮКСА" усилился еще одним легионером

Один из лидеров Второй лиги подписал парагвайского хавбека

Скриншот з відео ФК ЮКСА

Новина українською

ФК "ЮКСА" усилился очередным талантливым легионером. Новичком "крестоносцем" стал парагвайский полузащитник Кастро Гонсалез Пабло Рамон, сообщает клубная пресс-служба.

Он поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2027 года. Хавбек выбрал себе футболку с номером 73.

23-летний игрок является воспитанником академии одного из самых титулованных клубов Бразилии - "Атлетико Паранаэнсе". Предыдущим клубом парагвайца был бразильский "Униао Фредерикенсе", за который он забил 2 гола в 20 матчах.

Ранее "ЮКСА" подписал бразильского форварда.

ФК "ЮКСА" занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 10:37
Редакція очевидно помилилась.Це ціни в тугріках.Хоча і тут занадто.Сікан - 25 лимонів.Дайте меду отравлюсь!
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 10:37
Редакція очевидно помилилась.Це ціни в тугріках.Хоча і тут занадто.Сікан - 25 лимонів.Дайте меду отравлюсь!
Ответить
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