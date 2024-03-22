Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Второй лиги подписал... Аквамена. Бразильца уже по-супергеройски представили
Футболист внешне очень похож на супергероя комикса
Скриншот з відео ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" объявил о подписании последнего зимнего новичка. Ряды "крестоносцев" пополнил бразильский полузащитник Сантьяго Мендонса Росиан Фернанду.
Контракт 24-летнего игрока с второлиговым клубом рассчитан до лета 2027 года. Он выбрал игровой номер 88.
Талантливый латиноамериканец - воспитанник "Гремио". Также Сантьяго выступал за молодежные команды "Атлетико Минейро" и "Форталезы", играл в Европе за австрийскую "Аустрию Лустенау". Предыдущим клубом футболиста был бразильский "Униао Фредерикенсе".
Сантьяго вызывался в юношеские сборные Бразилии U-15 и U-17. Вместе с "Атлетико Минейро" выигрывал молодежный чемпионат Бразилии в возрастной категории U-20.
Из-за колоритного внешнего вида полузащитник сравнивают с "Акваменом" - супергероем популярного комикса.
Популярное сейчас
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта
- Лидер Второй лиги официально подписал экс-игрока Арсенала
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО