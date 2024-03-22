Клуб Второй лиги подписал... Аквамена. Бразильца уже по-супергеройски представили

ФК "ЮКСА" объявил о подписании последнего зимнего новичка. Ряды "крестоносцев" пополнил бразильский полузащитник Сантьяго Мендонса Росиан Фернанду.

Контракт 24-летнего игрока с второлиговым клубом рассчитан до лета 2027 года. Он выбрал игровой номер 88.

Талантливый латиноамериканец - воспитанник "Гремио". Также Сантьяго выступал за молодежные команды "Атлетико Минейро" и "Форталезы", играл в Европе за австрийскую "Аустрию Лустенау". Предыдущим клубом футболиста был бразильский "Униао Фредерикенсе".

Сантьяго вызывался в юношеские сборные Бразилии U-15 и U-17. Вместе с "Атлетико Минейро" выигрывал молодежный чемпионат Бразилии в возрастной категории U-20.

Из-за колоритного внешнего вида полузащитник сравнивают с "Акваменом" - супергероем популярного комикса.