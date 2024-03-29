Лидер Второй лиги подписал воспитанника Шахтера и Динамо

ПФК "Звягель" подписал юного голкипера Ивана Мартынова, сообщает пресс-служба клуба.

По информации Transfermarkt, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В новой команде он будет выступать под номером 71.

17-летний Мартынов воспитывался в Академиях донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и ковалевского "Колоса". В первой части нынешнего сезон он выступал за юношескую команду "Металлиста 1925" и сыграл 7 матчей в чемпионате U-19.

"Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 43 балла.