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Лидер Второй лиги подписал воспитанника Шахтера и Динамо
"Звягель" усилился юным игроком
Фото: ПФК Звягель
ПФК "Звягель" подписал юного голкипера Ивана Мартынова, сообщает пресс-служба клуба.
По информации Transfermarkt, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
В новой команде он будет выступать под номером 71.
17-летний Мартынов воспитывался в Академиях донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и ковалевского "Колоса". В первой части нынешнего сезон он выступал за юношескую команду "Металлиста 1925" и сыграл 7 матчей в чемпионате U-19.
"Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 43 балла.
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Источник:ПФК Звягель
Опубликовал: Алина Ерофеева
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