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Лидер Второй лиги подписал воспитанника Шахтера и Динамо

Вторая лига

"Звягель" усилился юным игроком

Лидер Второй лиги подписал воспитанника Шахтера и Динамо

Фото: ПФК Звягель

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ПФК "Звягель" подписал юного голкипера Ивана Мартынова, сообщает пресс-служба клуба.

По информации Transfermarkt, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В новой команде он будет выступать под номером 71.

17-летний Мартынов воспитывался в Академиях донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и ковалевского "Колоса". В первой части нынешнего сезон он выступал за юношескую команду "Металлиста 1925" и сыграл 7 матчей в чемпионате U-19.

"Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 43 балла.

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Источник:
ПФК Звягель
Опубликовал: Алина Ерофеева
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