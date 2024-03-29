Михайлив отреагировал на информацию о возрождении ФК Львов

Президент ДЮСШ "Львов" Роман Михайлив отреагировал на информацию, что он якобы планирует возродить ФК "Львов", который начнет выступления во Второй лиге.

- Правда ли, что вы планируете возродить ФК "Львов", который начнет выступления во Второй лиге, и финансировать команду?

- По этому вопросу я сейчас ничего не могу сказать. Есть ли основания для этой информации? Основание есть, но все еще должно сложиться правильно. Надо узнать, будет ли это тот ФК "Львов", у которого куча долгов, или он не будет правопреемником. Поэтому еще рано о чем-то говорить.

Многие пишут, что я был вице-президентом ПФК "Львов". Я никогда им не был, что может подтвердить устав и штат. Я долгое время занимаюсь детской школой и ничего касательного к руководящему составу ПФК "Львов" не имел. Мое влияние ограничивалось лишь тем, что наши дети играли в U-19.

Сейчас наша школа сотрудничает с "Минаем", но я также не в руководящем составе закарпатского клуба.

- А вообще вы разговаривали с владельцем ПФК Богданом Копытко на эту тему? Как он относится к возрождению клуба?

- Мне не о чем с ним говорить.

- Но есть долги старого ПФК "Львов".

- Ну и о чем мне с ним говорить?

- Я правильно понимаю, что вы хотите сделать полный ребрендинг ФК "Львов", чтобы это была новая команда, которая не имеет отношения к долгам?

- Пока что я ничего не хочу. У меня есть детская школа, в которой есть много перспективных детей. Сейчас мы сотрудничаем с "Минаем", наши детки там играют за U-19. Дальше будем видеть.

- Но все же, есть ли надежда, что в следующем сезоне мы увидим ФК "Львов" во Второй лиге?

- Сейчас я не могу об этом говорить. Меня устраивает сотрудничество с "Минаем". Ранее идентичное сотрудничество у нас было с ПФК "Львов". Чтобы вы понимали, сейчас на нашей школе висит бан из-за долгов ПФК "Львов". Кстати, ПФК "Львов" должен нам деньги за нашего воспитанника Крушинского, которого они продали в "Полесье". Сейчас мы с ними судимся в футбольных и юридических инстанциях. У нас есть подтверждающие документы, согласно которым ПФК "Львов" должен был нам заплатить.

- Сколько вам должны за Крушинского?

- Больше трех миллионов.

- По поводу долга вы не выходили на контракт с Копытко?

- Нет. Мы говорили еще давно о том, как развивать клуб и прочее. Но когда назначили Боровикова руководить ПФК "Львов", контакт с Копытко у меня закончился. Мы знаем, что потом произошло с клубом - долги и черт знает что. Когда Боровиков уже приходил, понабирал непонятных бразильцев и клуб два года мучился. Только ПФК "Львов" стал чувствовать себя лучше, снова позвали Боровикова. Можно сказать, что именно приход Боровикова убил ПФК "Львов".

Поэтому я не собираюсь у кого-то спрашивать, стоит ли мне возрождать клуб. Если я захочу, то я его возрожу. А как он будет называться - ФК "Львов", ДЮСШ "Львов" - это уже другой вопрос. Сейчас будет неправильно об этом говорить, потому что мы сотрудничаем с "Минаем".