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"Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
Николай Стеценко не считает, что футболисты-легионеры должны быть мобилизованы
Фото: Український футбол/Автор - особистий архів Стеценко
Воспитанник алчевской "Стали" Николай Стеценко, который также играл за "Ингулец", "Энергию", "Васт" и "Чайку", рассказал изданию Украинский футбол о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины.
"20 июня я приехал в Одессу из Киева подписывать контракт с клубом "Реал Фарма". Ко мне прямо на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали".
"Представители "Реал Фармы" хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол, тем более я даже не служил. Но
"Пять я недель пробыл в учебке в Василькове, это под Киевом. Потом меня определили в 36-ю отдельную бригаду Морской Пехоты. Я там был до 15 ноября 2023 года, а затем перевелся к своему другу в 66-й отдельный артиллерийский дивизион, 406-я бригада, где и служу по сей день. Мне очень повезло, что я попал не в штурмовую группу. Там гораздо жестче. На каком я направлении? Были под Авдеевкой, а сейчас на Запорожском направлении, недалеко от Роботино".
"Украинские футболисты за границей? Мудрик, Зинченко и другие наши легионеры будут полезнее своими донатами на дроны. Это очень важно. Без дронов нам бы было еще сложнее. Так что пусть играют и донатят".
"Остальные украинские футболисты? Это очень сложный вопрос, потому что я сам футболист. Не буду на него отвечать".
"Возвращение в футбол? Я бы очень этого хотел. У меня 97 матчей на профессиональном уровне, хочется добить до сотки. Но сейчас у меня задача одна – выжить. Дай Бог, чтобы мы победили и этот ужас войны закончился", – сказал 28-летний Стеценко.
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