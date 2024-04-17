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Президент Звягеля - о назначении Вирта: Такой тренер нужен команде

Вторая лига

Опытный коуч вернулся к тренерской работе

Президент Звягеля - о назначении Вирта: Такой тренер нужен команде

Фото: НК Верес

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Президент второлигового "Звягеля" Дмитрий Костюк прокомментировал назначения Юрия Вирта на пост главного тренера команды.

"Юрий Вирт прошел большой путь с ровенским "Вересом". Вторую лигу, Первую лигу и в УПЛ продолжал выжимать максимум из доступных ему ресурсов, давая мотивацию игрокам показывать свой лучший футбол в карьере. Такой тренер с таким опытом нужен ПФК "Звягель", чтобы достигать поставленных перед командой целей.

Поэтому я рад, что Юрий Николаевич принял мое предложение и согласился принять команду в такое сложное время посреди сезона, когда во Второй лиге разворачивается ожесточенная гонка за чемпионство. У нас не было времени на долгие переговоры.

В воскресенье мы встретились в Звягеле, тренер увидел город, стадион, узнал от меня больше о команде, а уже во вторник, провел с игроками первую тренировку. Видно, что соскучился по тем эмоциям, которые дает тренерская работа, мотивирован и нацелен на успех", - сказал Костюк.

На данный момент "Звягель" идет на втором месте во Второй лиге, имея равенство очков с ФК "ЮКСА" (по 47), но также имея матч в запасе.

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Источник:
ПФК Звягель
Опубликовал: Алина Ерофеева
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