Президент Звягеля - о назначении Вирта: Такой тренер нужен команде

Президент второлигового "Звягеля" Дмитрий Костюк прокомментировал назначения Юрия Вирта на пост главного тренера команды.

"Юрий Вирт прошел большой путь с ровенским "Вересом". Вторую лигу, Первую лигу и в УПЛ продолжал выжимать максимум из доступных ему ресурсов, давая мотивацию игрокам показывать свой лучший футбол в карьере. Такой тренер с таким опытом нужен ПФК "Звягель", чтобы достигать поставленных перед командой целей.

Поэтому я рад, что Юрий Николаевич принял мое предложение и согласился принять команду в такое сложное время посреди сезона, когда во Второй лиге разворачивается ожесточенная гонка за чемпионство. У нас не было времени на долгие переговоры.

В воскресенье мы встретились в Звягеле, тренер увидел город, стадион, узнал от меня больше о команде, а уже во вторник, провел с игроками первую тренировку. Видно, что соскучился по тем эмоциям, которые дает тренерская работа, мотивирован и нацелен на успех", - сказал Костюк.