Михайличенко: Мы отрабатывали пенальти, Кубок не терпит неуважения

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился своими эмоциями после финала Кубка Украины сезона 2019/20, в котором его команда в серии пенальти победила полтавскую "Ворсклу".

- Поздравляем с победой! Это была непростая, нервная игра, которая оправдала статус финала Кубка Украины. Ваши ощущения после матча?

- Спокойно относиться к этому нельзя, я это очень много раз и сам чувствовал и слышал от многих и сам говорю, что если нет волнения перед каждой игрой, ты эмоционально пустой и тебе нечего заниматься этим делом. То, что ты готовишь, что рассказываешь команде, видеть результат - результат своей работы, других критериев нет. Хочу еще раз поздравить всех болельщиков киевского "Динамо" с этой большой победой, с тем, что мы вернули Кубок в наш клуб. Мы постараемся на этом не останавливаться и идти дальше и дальше.

- Главной задачей остается Лига чемпионов?

- Здесь нельзя говорить главное или второстепенное задание. Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба как "Динамо" Киев и всегда будет главным. Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили - если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда.

- В непростой ситуации, сложившейся в "Динамо" с центральными защитниками, вы поставили молодого Сироту вместе с Шабановым. Довольны ли вы его игрой, учитывая пропущенный гол в начале матча? Или же тот момент является следствием недостатка опыта?

- Будем обращать еще больше внимания на это. Мы прекрасно понимаем, что каждая команда работает над стандартными положениями и каждая команда хочет противодействовать. Но все равно из стандартных положений забивается много мячей, именно этот элемент индивидуальной ошибки очень большой - кто сильнее играет один в один, кто лучше использует свои качества. К сожалению, мы не разобрались и самое обидное, что это было в самом начале матча, когда ничего в принципе этого не предвещало и потом мы сами дали козыри "Ворскле" в том, что они играют на контратаках, как они, наверное, и готовились к игре .

- В моменте, когда вы сравняли, Вербич взял на себя инициативу как настоящий лидер, Вы ожидаете голов от таких игроков как Беньямин?

- Конечно, жаль, что он еще не забил несколько голов в моментах, которые были. Нервозность и и ответственность финала, когда за плечами большой путь и от одной встречи все зависит, она тяготеет очень сильно. К этому привыкнуть нельзя, это нужно каждый раз преодолевать.

- Поделитесь, какие слова сказали ребятам перед серией пенальти?

- Нет, это рабочие моменты, здесь не нужны были лозунги, все это прекрасно понимали. Мы определились кто бьет и в какой последовательности. Даже перед "Минаем" в полуфинале и, конечно, перед "Ворсклой" мы тоже отрабатывали 11-метровые удары, потому что Кубок не терпит неуважения или еще чего-то, поэтому мы готовились к этому.

- То, что команда выдержала такую ​​длинную серию пенальти - следствие работы именно в этом компоненте?

- Вы знаете, говорить однозначно очень трудно, потому что уверен, что и Полтава готовилась к 11-метровым. Здесь все индивидуально - нервы, самообладание сыграли главную свою роль.

- "Динамо" 5 лет не выигрывало Кубок Украины ...

- Я очень рад. Кубок на своем месте.