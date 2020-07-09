Он был на грани провала. Акценты зрителя на финале Кубка Украины

В итоге все решил один неточный удар. Одно неосторожное движение, как сказал классик, и вы – отец. Отец поражения, которое стало вчера несчастьем для Полтавы. Но чем бы оно стало для Киева? Все решалось на носовом платочке, в гусарской рулетке. Это не было доказательство превосходства – это было банальное состязание нервов.

Я уже вышел из того возраста, когда серия пенальти способна доставить удовольствие. Когда ожидаешь ее в волнительном предвкушении блиц-триллера. Нахожусь в том возрасте, когда воспринимаешь эту процедуру, как искусственное приложение к твоей любимой игре. Нормальные средства определения победителя исчерпаны, дальше – как вывезет кривая.

Скажу больше, не в восторге и от экстра-тайма, который вообще считаю лишним, о чем писал в свое время. Уж лучше сразу к барьеру, чем эти хождения по мукам, зачастую лишь убивающие игру и превращающиеся в унылую прелюдию. К примеру, вчера за полчаса был лишь один шанс на двоих у Де Пены. Если считать его реально голевым.

Была ли игра зрелищной в основное время? И да, и нет. С одной стороны, она постоянно держала в тонусе, довольно щедро сыпала угрозами воротам соперников. С другой – количество туговато переходило в качество: хватало полумоментов. Один только Кулач трижды откровенно комкал атакующие усилия своих партнеров.

Скажу так: финалистам недоставало мастерства, но было весело. Как для финала, да еще Кубка Украины, мы получили весьма содержательную игрушку. За это я благодарен обеим командам.

Не будем кривить душой и перебарщивать с комплиментами проигравшим: "Динамо" заслужило победу еще в основное время – когда команды играли в футбол. На мой взгляд, киевляне "наиграли" на уверенные 2:0, при соотношении моментов 6:2 в их пользу (а вместе с полумоментами – 9:4). Они выглядели лучше и должны были все решать в игре.

Но футбол тем и привлекает, что может откровенно посмеяться над логикой. Визуально же "Ворскла" смотрелась вполне достойным поединщиком, держалась под стать фавориту. Интересно, что все свои моменты она создала в начале тайма – как первого, так и второго. Задавая тон, и с ходу бросаясь в бой. В остальное время на поле доминировал Киев.

Насчет "отобранного" у "Динамо" гола, не все так однозначно. Эксперты выскажутся, а вот мой консультант в вопросах судейства считает, что в этом эпизоде Монзуль имела право поступить по своему усмотрению. Или по соответствующей подсказке Романова.

"Момент 50 на 50. С одной стороны, Вербич "вне игры" не был, но второй игрок явно шел на мяч. Я бы поднял "вне игры", но и если бы засчитали гол, не протестовал бы".

Давайте же не будем вешать на Екатерину лишних собак. В целом она отсудила прилично, скорее чудили ассистентки. А с отменой гола Вербича "Ворскле" просто повезло. Или не повезло "Динамо" - кому какая формулировка больше по вкусу. Мне кажется, это была компетенция госпожи Фортуны.

По конечному факту можно утверждать, что киевское везение в этот вечер заключалось в травме, полученной Степанюком. Ведь именно по этой причине появился на поле тот самый Баенко, чей промах с "точки" стал решающим. И который, к слову, не реализовал пенальти и в полуфинале с "Мариуполем". Не в обиду парню, но его просто не должно было быть среди бьющих.

Не потому, что не забивает – потому что нам навязчиво анонсировали выход кипер-джокера Исенко, на котором поставила крест вынужденная замена Степанюка. Не утверждаю, что юноша стопроцентно бы вытащил "Ворсклу" вновь, но, чисто гипотетически, киевский фарт проявился и здесь.

Очень жаль, что мы не увидели в финале этого вундеркинда. Который, если я правильно понял, не только еще не обзавелся нервами сам, но и способен делать их соперникам. Кто знает, может, мы посмотрели бы другой короткометражный фильм в концовке?

А еще было бы любопытно глянуть, как Исенко прошел испытание медными трубами, которые дудели в его честь беспрестанно с того самого полуфинала.

В игре же главным действующим лицом стал его старший коллега Резник. Два сэйва при счете 1:0, еще три – после того как "Динамо" сравняло счет. Включая шикарно отраженный ногой рикошет на 62-й минуте и взятый 11-метровый – сразу же в ответ на сэйв Бущана и, увы, прямо перед промахом Баенко.

У победителей, как по мне, очевидно выделялся Де Пена. Он был особенно хорош в первом тайме, главным образом, как подносчик снарядов, и стал автором голевой передачи Вербичу. А также эпизодически запомнился после перерыва и в экстра-тайме. Ну и забил свой пенальти, как впрочем, это сделали 15 человек из 18.

К слову, впечатляющая точность ударов. Именно точность, а не слабая игра вратарей. Среди прочих ее демонстрировали Вербич и Кане – еще двое, которых следовало бы отметить особо в числе ярких личностей матча.

О самой же серии пенальти все было сказано выше. Чисто техническая дополнительная процедура выявления лучшего от безысходности: как-то же нужно его определить. Да, в данном случае, в итоге победил сильнейший. Логика таки-восторжествовала.

Но с чем мне поздравить болельщиков "Динамо"? Только с самим фактом победы. Победы ценой в один промах игрока, которого по-хорошему не должно было быть на поле. Над девятой командой из дюжины, которая лишь недавно перестала думать о том, как бы не вылететь.

И, возможно, нас всех нужно поздравить с тем, что в группе Лиги Европы будет играть не эта команда. Полтавчане, не обижайтесь, но вы это уже проходили с более крепким составом в лучшие времена. Много было радости?

Позабавил диалог двух читателей в комментариях к отчету о матче.

- А будут подкидывать Михайличенко?

- А ловить?

Юмор, который не каждому придется по вкусу. Но что-то в этом есть, символичное. А если бы по воробьям запалил условный Шабанов? Даже представить страшно, что бы тут творилось… Я и говорю: одно неосторожное движение, одна дрогнувшая нога. И пан не пропал. Но, как говорил голос диктора за кадром про Штирлица, он был на грани провала.

Одолели? А теперь можете с чистой совестью минусовать и гасить звездочки.