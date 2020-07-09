Худжамов: Игроки Динамо очень четко пробивали пенальти. Почти без шансов

Экс-голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов, а нынче эксперт ТК Футбол Рустам Худжамов прокомментировал финал Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти (1:1, 8:7).

"Очень понравилась "Ворскла". Команда очень спокойно выходила из обороны. Вообще не боялись "Динамо". Если честно, мне очень жаль, что сегодня фортуна Ника не повернулась к ним лицом.

Серия пенальти - лотерея. Я не считаю, что в этот раз козырь (Исенко - прим.) сыграл бы. Футболисты "Динамо" очень четко пробивали свои пенальти. Почти без шансов", - считает Рустам Худжамов.