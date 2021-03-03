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Костышин: Сказал нашему капитану, что и Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти
Колос проиграл Динамо в серии пенальти
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о
"Хорошая игра в нашем исполнении А пенальти — это такое дело. Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти, и "Челси» не стал обладателем главного еврокубкового турнира. Эти слова я сказал нашему капитану в раздевалке.
Мне понравилось, как наша команда играла сегодня. Хотелось бы, конечно, чтобы мы немного острее действовали в атаке. Но свои моменты у нас всё равно сегодня были. И это несмотря на то, что несколько наших футболистов травмированы. Все ребята — молодцы.
Я не понял, за что мне дали красную карточку. Я не оскорблял ни арбитра, никого вообще, не кричал на судью. Да, я покинул техническую зону, но это желтая карточка, а не красная", - сказал Костышин.
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