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Костышин: Сказал нашему капитану, что и Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти

Кубок Украины
(2 голосов)

Колос проиграл Динамо в серии пенальти

Костышин: Сказал нашему капитану, что и Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о поражении в серии пенальти от "Динамо" (0:0, 4:3) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

"Хорошая игра в нашем исполнении А пенальти — это такое дело. Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти, и "Челси» не стал обладателем главного еврокубкового турнира. Эти слова я сказал нашему капитану в раздевалке.

Мне понравилось, как наша команда играла сегодня. Хотелось бы, конечно, чтобы мы немного острее действовали в атаке. Но свои моменты у нас всё равно сегодня были. И это несмотря на то, что несколько наших футболистов травмированы. Все ребята — молодцы.

Я не понял, за что мне дали красную карточку. Я не оскорблял ни арбитра, никого вообще, не кричал на судью. Да, я покинул техническую зону, но это желтая карточка, а не красная", - сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Ігор Холост (Львов)
03.03.2021 в 21:54
Шо три рази не забив ?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:37
алень, есть разница между "забить" и "покатить"
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