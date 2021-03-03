Костышин: Сказал нашему капитану, что и Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о поражении в серии пенальти от "Динамо" (0:0, 4:3) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

"Хорошая игра в нашем исполнении А пенальти — это такое дело. Терри в финале Лиги чемпионов не забил решающий пенальти, и "Челси» не стал обладателем главного еврокубкового турнира. Эти слова я сказал нашему капитану в раздевалке.

Мне понравилось, как наша команда играла сегодня. Хотелось бы, конечно, чтобы мы немного острее действовали в атаке. Но свои моменты у нас всё равно сегодня были. И это несмотря на то, что несколько наших футболистов травмированы. Все ребята — молодцы.

Я не понял, за что мне дали красную карточку. Я не оскорблял ни арбитра, никого вообще, не кричал на судью. Да, я покинул техническую зону, но это желтая карточка, а не красная", - сказал Костышин.