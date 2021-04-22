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Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны
Футболист поддержал наставника "бело-синих"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал конфликт ультрас с главным тренером команды Мирчей Луческу.
"Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое.
Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, кто освистывал, лично мне они неинтересны", – сказал Миколенко в интервью Футбол NEWS.
Напомним, что на матче полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0) болельщики пробились на трибуну за скамейкой запасных "Динамо" и начали скандировать уже традиционные речевки против тренера.
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