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Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны

Кубок Украины
(6 голосов)

Футболист поддержал наставника "бело-синих"

Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал конфликт ультрас с главным тренером команды Мирчей Луческу.

"Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое.

Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, кто освистывал, лично мне они неинтересны", – сказал Миколенко в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что на матче полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (3:0) болельщики пробились на трибуну за скамейкой запасных "Динамо" и начали скандировать уже традиционные речевки против тренера.

Читайте такжеЛуческу о протестах ультрас: Я не считаю их болельщиками, они не поддерживают команду и игроков

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (1)
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Juva_07 (UA)
22.04.2021 в 09:14
Виталик, ты после того, как по полной налажал в сборной, вообще должен пару лет молча играть и слова не произносить журналистам! Забыл уже наверное свою "выходку"- так мы напомним.
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