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Два игрока Динамо не помогут в финале Кубка Украины против Зари

Кубок Украины
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Андриевский и Шепелев не восстановились после травм

Два игрока Динамо не помогут в финале Кубка Украины против Зари

Фото: Динамомания/Автор - Olya Shcherbitskaya

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Полузащитники "Динамо" Александр Андриевский и Владимир Шепелев из-за травм не сыграют в финале Кубка Украины против "Зари". Об этом сообщил тренер киевлян Мирча Луческу.

"К сожалению, ни он, ни Шепелев не смогут участвовать в финале Кубка Украины. Они оба травмированы, но, надеюсь, будут готовы к началу сборов. Поэтому сегодня(комментарий 9 мая - прим.) у меня были переживания по поводу опорной зоны – у нас оставались только Сидорчук и Шапаренко. И когда Шапаренко упал и не сразу смог встать, я переживал, поэтому быстро провел замену", - отметил Луческу.

Ранее сообщалось, что футболисты смогут восстановиться после травм.

Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 14 мая в Тернополе и начнется в 19:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Александр Андриевский Владимир Шепелев
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Источник:
ФК Динамо Киев

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