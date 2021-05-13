Ступар: Иванов судит финал Кубка, потому что хорошо справился с этими командами в чемпионате

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал назначение на финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Зарей" арбитра Юрия Иванова.

"Похоже, критика в адрес Комитета арбитров УАФ, что в нашем футболе все важные поединки обслуживают одни и те же судьи, возымела действие. Юрий Иванов – это относительно новое лицо в отечественном судейском корпусе и, думаю, что он заслужил право вывести финалистов на поле в решающей битве за Кубок.

Что подкупает в Иванове? Уравновешенность, стремление не делать лишних свистков, умение предугадывать развитие событий и оказываться в нужном месте. На мой взгляд, Комитет арбитров УАФ остановился на кандидатуре Иванова еще и потому, что он хорошо справился с обслуживанием календарного поединка 18 тура чемпионата УПЛ "Заря" – "Динамо". Поверьте, для арбитра очень важно владеть информацией об участниках матча. Тем более, когда на кону – Кубок Украины.

Уверен, что, несмотря на высокий статус противостояния, он не должен быть сложным для обслуживания. Будут выяснять отношения команды, которые стремятся играть в атакующий, открытый футбол. Поэтому пожелаю Юрию Иванову не мешать киевлянам и луганчанам продемонстрировать свои лучшие качества, а если и вспыхнут на поле страсти, то умело их погасить. На мой взгляд, Иванов должен справиться, тем более что ему помощь суфлера-системы VAR обеспечена", - отметил Ступар.