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Ступар: Иванов судит финал Кубка, потому что хорошо справился с этими командами в чемпионате
Матч состоится 13 мая
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал назначение на финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Зарей" арбитра Юрия Иванова.
"Похоже, критика в адрес Комитета арбитров УАФ, что в нашем футболе все важные поединки обслуживают одни и те же судьи, возымела действие. Юрий Иванов – это относительно новое лицо в отечественном судейском корпусе и, думаю, что он заслужил право вывести финалистов на поле в решающей битве за Кубок.
Что подкупает в Иванове? Уравновешенность, стремление не делать лишних свистков, умение предугадывать развитие событий и оказываться в нужном месте. На мой взгляд, Комитет арбитров УАФ остановился на кандидатуре Иванова еще и потому, что он хорошо справился с обслуживанием календарного поединка 18 тура чемпионата УПЛ "Заря" – "Динамо". Поверьте, для арбитра очень важно владеть информацией об участниках матча. Тем более, когда на кону – Кубок Украины.
Уверен, что, несмотря на высокий статус противостояния, он не должен быть сложным для обслуживания. Будут выяснять отношения команды, которые стремятся играть в атакующий, открытый футбол. Поэтому пожелаю Юрию Иванову не мешать киевлянам и луганчанам продемонстрировать свои лучшие качества, а если и вспыхнут на поле страсти, то умело их погасить. На мой взгляд, Иванов должен справиться, тем более что ему помощь суфлера-системы VAR обеспечена", - отметил Ступар.
Напомним, что финальный матч Кубка Украины "Динамо" – "Заря" состоится сегодня, 13 мая в Тернополе. Начало - в 19.00.
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