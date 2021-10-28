Витао: Черноморец продемонстрировал свой стиль – Шахтеру было нелегко

Защитник "Шахтера" Витао прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины и рассказал о подготовке команды к следующему матчу.

– Спасибо за поздравление. Сегодня был непростой поединок, соперник продемонстрировал свой стиль – нам было нелегко. Одесситы закрывались в обороне, изредка выходя в контратаки. Во втором тайме мы вернулись к своей настоящей игре, одержали победу и прошли в 1/4 финала Кубка.

– С чем конкретно возникали проблемы в первом тайме?

– "Черноморец" играл очень закрыто, сложно в таких матчах вскрывать оборону. Когда соперник ставит автобус у своих ворот, тяжело находить свободные зоны. Во втором тайме мы начали быстрее работать с мячом и смогли найти свободное пространство.

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– Какую установку дал Де Дзерби в перерыве? Дополнительно мотивировал команду на второй тайм?

– Мы и так были хороши. Повторюсь: Мистер попросил ускориться в работе с мячом, сказал, чтобы мы находили больше вариантов для передач и располагались между линиями игроков соперника. В дальнейшем плоды этой работы привели к трем забитым мячам.

– Какое настроение после этой победы, ведь впереди поединки с "Десной" и "Реалом"?

– Финальный свисток прозвучал, и эту игру мы уже забыли, концентрируемся на следующей встрече. Уже с завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с "Десной" – он также очень важен, - сказал Витао.