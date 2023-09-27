Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко: У Шахтера стоит задача выиграть чемпионат и Кубок
Хавбек "горняков" рассказал о кубковом матче с "Вересом"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтер" Артем Бондаренко поделился эмоциями от победы над "Вересом" (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
– Очень счастливы. Для нас как для команды было очень важно пройти дальше и с большим счетом победить. Уверенная победа, чтобы дала нам немного толчок.
Первый тайм был достаточно сложным. "Верес" оборонялся в линию с 6 защитниками. Было очень тяжело раскрыть такую насыщенную оборону. Многие теряли простых мячей. Немного нервозность появилась. Но рады, как во втором тайме проявили себя. Смогли немного переломить игру.
– Как разобрался в моменте с голом?
– Не знаю, на видео это выглядит сложнее, чем получилось в жизни. На самом деле очень рад забить гол по возвращении, после этих красных карточек. Важен для меня гол. Думаю, забил гол в такой момент, который и в игре был переломным, и для меня важен толчок уверенности. Поэтому очень счастлив и очень рад.
– Удастся ли "Шахтеру" в этом сезоне взять Кубок Украины?
– Конечно, задача стоит побеждать. "Шахтер" – амбициозный клуб. Стоит задача выиграть как чемпионат, так и Кубок. Но думаем от матча к матчу. Будем постепенно работать над этим.
– У команды сейчас безумный график. Насколько сложно? Привыкли ли?
– Да привыкли. И в прошлом сезоне так было, но без Кубка. Греха жаловаться. Мы работаем, это наша работа, – сказал Бондаренко.
Популярное сейчас
- "Это грабеж украинского футбола". Верес покидает пул MEGOGO и будет транслировать матчи на Youtube
- Киргизский следователь проиграл на ставках 740 тысяч долларов, которые хранились у него в качестве вещдока
- Промах дня: Икарди не смог забить разыгранный пенальти – Видео
- Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО