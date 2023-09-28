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Тренер Миная после вылета из Кубка Украины: Не использовали свои моменты

Кубок Украины
(1 голосов)

Закарпатский клуб минимально уступил перволиговой "Виктории"

Тренер Миная после вылета из Кубка Украины: Не использовали свои моменты

Фото: facebook.com/viktoriyafc

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Миная" Роман Гданский дал комментарий после поражения в кубковом матче от "Виктории" (0:1).

"Эмоции отрицательные, потому что уступили. Всегда приятнее выигрывать. Поблагодарили ребят за самоотдачу. Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет.

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Причина неудачи в Сумах? Надо использовать свои моменты. Не использовали их и при стандарте не доиграли.

Сегодня решили дать поиграть тем ребятам, у которых мало игровой практики. Руководство так решило. Поздравляю команду соперников с победой", – сказал Гданский.

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В статье: Виктория (Сумы) ФК Минай
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
28.09.2023 в 14:12
потому что минай играет как унылое гамно
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