Блеск нищеты и нищета блеска. Акценты зрителя на полуфиналах Кубка Украины

Всегда стараюсь быть с вами честным. Поэтому скажу откровенно: полуфиналы мне не зашли.

Кроме успеха “Ворсклы”, которая почему-то вдруг таки-заставила за себя болеть, особого позитива для нейтрального зрителя и любителя игры не нашел. “Шахтер” блистал на фоне игровой нищеты соперника. А в Житомире борьба превалировала над игрой, то есть, это был уже блеск собственно футбольной нищеты.

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Пожалуй, нетрудно было предсказать и разгром “Черноморца”, и домашнюю неудачу “Полесья”. Если раньше команда еще Калитвинцева напоминала механизм, работающий с натугой, то теперь он попросту разладился. Это поспособствовало локальному взлету одесситов, но до чемпиона им, увы, сейчас как до Луны.

Во Львове футбола было предостаточно, но это была улица с односторонним движением. Из дюжины голевых моментов на двоих “Черноморец” может записать в свой актив лишь забитый мяч. Да и тот - в результате отскока.

В Житомире реальных шансов забить было вчетверо меньше. Штанга Будковского, гол Мякушко, да пенальти, взятый Исенко - вот и все, что было, по большому счету. Причем, все это происходило в концовках таймов, до которых незаинтересованному зрителю нужно было еще “дожить”.

Зато интрига тут была исчерпана аж на 81-й минуте, когда Будковский с “точки” не сумел пробить вратаря “Ворсклы”. В то время как во Львове практически все решил пенальти, реализованный Бондаренко, что называется, в одесскую раздевалку. “Шахтер” вновь вышел вперед, и после этого счет мог лишь увеличиться.

Закономерность крупной победы здесь не подлежит ни малейшим сомнениям, хотя точнее было бы 3:0. А вот в Житомире, по логике моментов, все должно было завершиться ничьей (в идеале нулевой) и дополнительным временем.

Поскольку 11-метровый в ворота “Ворсклы” местами вызвал вопросы, озвучиваю комментарий коллеги Юстаса: “Без вопросов. Отчаянно тянули за футболку, мяч в эту зону, перед носом у судьи”.

Констатируем факт везения полтавчан на 36-й минуте, при 0:0 - та самая стойка ворот, в которую пробил Будковский. К слову, самая заметная фигура матча и не только в силу своей комплекции.

Если же говорить о ярчайшей личности полуфиналов в целом, то Судакова вы легко назовете сами - это была победа его имени. Кроме этих двоих мне еще запомнился Бондаренко, но лишь до перерыва.

Еще раз. Нищета блеска - потому что он стал возможен только благодаря уровню соперника. Печальному, к несчастью для Одессы. Что бы ни рассказывали после матча, и какие бы реверансы не отвешивали, ”Шахтер” прошел ее, почти не напрягаясь.

А блеск нищеты - потому что “Полесье” с “Ворсклой”, надо отдать должное, пытаясь состязаться в футболе, выдавали нам его по чайной ложке - не считая полушансов. Кубковый поединок? Да, но игра жива не только интригой и борьбой. Без регулярной остроты она лишь держит в напряжении, таки блистая нищетой моментов.

Финал? Если помните, в феврале я подвергал сомнению непредсказуемость нынешнего чемпионата УПЛ. Так вот, в Кубке здесь и говорить не о чем. Боюсь, что все может свестись к ожиданию - когда именно забьет “Шахтер”. Очень хотелось бы ошибаться. Все таки в футболе всякое случается.

Только не надо повторять популярной и уже порядком затасканной мантры: у нас сегодня любой может выиграть у любого. Не любой. И не у любого. К сожалению.

Фото - ФК "Шахтер"