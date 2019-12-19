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Для Чижевского приглашение в Агробизнес стало неожиданностью
Входит в курс дел и размышляет над судьбой испанца
Новый коуч "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о своем назначении в клуб с Волочиска и первые вопросы, которые должен решить в новой должности.
В частности, тренер признал, что именно приглашение для него стало неожиданностью.
"Как-то оно внезапно все получилось, мне позвонили, предложили встретиться, мы поговорили и ударили по рукам", - вспомнил тренер.
Вместе с Чижевским в тренерском штабе "Агробизнеса" будет работать Михаил Дячук-Ставицкий, а тренером вратарей остается Сергей Добропольский.
"Мы находимся в поисках тренера по физподготовке", - отметил наставник команды.
Кардинальных изменений в составе, как уверяет коуч, не будет.
"Будут только точечные изменения по позициям ...Фран Монрой уже покинул команду, а судьба защитника Педро Гарсиа еще не решена", - добавил Чижевский.