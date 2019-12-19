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Для Чижевского приглашение в Агробизнес стало неожиданностью

Первая лига
(1 голосов)

Входит в курс дел и размышляет над судьбой испанца

Для Чижевского приглашение в Агробизнес стало неожиданностью
Новина українською

Новый коуч "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о своем назначении в клуб с Волочиска и первые вопросы, которые должен решить в новой должности.

В частности, тренер признал, что именно приглашение для него стало неожиданностью.

"Как-то оно внезапно все получилось, мне позвонили, предложили встретиться, мы поговорили и ударили по рукам", - вспомнил тренер.

Вместе с Чижевским в тренерском штабе "Агробизнеса" будет работать Михаил Дячук-Ставицкий, а тренером вратарей остается Сергей Добропольский.

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"Мы находимся в поисках тренера по физподготовке", - отметил наставник команды.

Кардинальных изменений в составе, как уверяет коуч, не будет.

"Будут только точечные изменения по позициям ...Фран Монрой уже покинул команду, а судьба защитника Педро Гарсиа еще не решена", - добавил Чижевский.

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В статье: Первая лига Александр Чижевский тренер Агробизнес (Волочиск) Михаил Дячук-Ставицкий
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Комментарии (2)
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Конфуцій (Львів)
19.12.2019 в 13:28
Я пропустив - а Фран Монрой і Педро Гарсія мріяли все життя грати за команду з Воличиська ?
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vinn (Khmelnitsky)
19.12.2019 в 15:42
Ти походу і уроки мови пропустив... Лівів- норм буде?
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