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Сергей Ковалец: Задача Оболони-Бровар на сезон - третье место

Первая лига
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Пока что пивовары отстают от графика

Сергей Ковалец: Задача Оболони-Бровар на сезон - третье место
Новина українською

Главный тренер "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец рассказал о задачах команды на сезон, а также о том, какую игру он старается привить "пивоварам".

"Задача, которую поставил президент для клуба — 3-е место, поэтому игроки переживают за результат и это очень хорошо. Во время матча, когда мы побеждаем, игроки хотят сохранить счет, хотя мы всегда говорим, что нужно забить второй, третий мячи, чтобы потом себя спокойнее чувствовать в конце матча. Но игроки на поле чувствуют, как вести свою игру.

Как говорил один из тренеров, когда его спросили в какой футбол — атакующий или защитный — его команда будет играть: "Когда мяч будет у соперника — будем защищаться, когда мяч будет у нас — будем атаковать" — вот такой футбол мне импонирует. Должен быть баланс в действиях" — сказал Ковалец.

Напомним, что на данный момент "Оболонь-Бровар" с 37 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Руха") всего на два балла.

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В статье: Сергей Ковалец Оболонь-Бровар (Киев)
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