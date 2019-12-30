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Сергей Ковалец признан лучшим тренером 2019 года в Первой лиге

Первая лига
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Также в топ-5 вошли Сергей Лавриненко, Леонид Кучук, Андрей Тлумак и Александр Косевич

Сергей Ковалец признан лучшим тренером 2019 года в Первой лиге
Новина українською

Главный тренер "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец признан лучшим тренером Первой Лиги в 2019 году.

Специалист получил по итогам года от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4.44 (максимальный - 5).

Также в топ-5 тренеров по итогам года вошли Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Леонид Кучук ("Рух"), Андрей Тлумак ("Волынь") и Александр Косевич ("Авангард").

Напомним, что на данный момент "Оболонь-Бровар" с 37 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Руха") всего на два балла.

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В статье: Леонид Кучук Сергей Ковалец Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Авангард (Краматорск) Оболонь-Бровар (Киев) Александр Косевич Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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