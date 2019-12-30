Сергей Ковалец признан лучшим тренером 2019 года в Первой лиге

Главный тренер "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец признан лучшим тренером Первой Лиги в 2019 году.

Специалист получил по итогам года от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4.44 (максимальный - 5).

Также в топ-5 тренеров по итогам года вошли Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Леонид Кучук ("Рух"), Андрей Тлумак ("Волынь") и Александр Косевич ("Авангард").

Напомним, что на данный момент "Оболонь-Бровар" с 37 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Руха") всего на два балла.