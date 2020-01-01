Сергей Ковалец: Однажды Новый год встретил в танковой учебке

Главный тренер "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец рассказал свою дновогоднюю историю из своей игроцкой жизни.

"В 1986 году из хмельницкого "Подолья" я попал в Бердичев, в учебку танковых войск. Не так легко было в этой спортроте. Как раз в канун Нового года, если не ошибаюсь, 29 декабря, ночью в 15-ти градусный мороз назначили учения.

Была задача пробежать к танку, запрыгнуть в него, поразить цель и вернуться на исходную. В итоге из всей роты никто задачу не выполнил, но наш экипаж таки заработал благодарность, поскольку первым прибежал к финишу. Тот Новый год я встретил в хорошем настроении (улыбается), а уже с 10 января начал тренироваться с бердичевской "Звездой", - сказал Ковалец.