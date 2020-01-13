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Официально: Илья Близнюк — новый главный тренер МФК Николаев

Первая лига
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Тренер приступил к работе

Официально: Илья Близнюк — новый главный тренер МФК Николаев
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В понедельник 13 января МФК "Николаев" вышел из отпуска.

Главным событием в первый день сборов стало знакомство с новым главным тренером. Им стал Илья Близнюк, который ранее работал тренером вратарей в краматорском "Авангарде".

46-летний специалист приступил к работе с "корабелами" 13-го января, когда команда собралась для подготовки к весенней части чемпионата.

Напомним, что "Николаев" остался без тренера в декабре прошлого года. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку были отправлены главные тренеры первой и второй команды.

На данный момент "Николаев" занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Илья Близнюк МФК Николаев
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Источник:
МФК Николаев

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