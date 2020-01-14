  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. На первом сборе Агробизнес проведет шесть спаррингов
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На первом сборе Агробизнес проведет шесть спаррингов

Первая лига
(1 голосов)

Известны имена соперников

На первом сборе Агробизнес проведет шесть спаррингов
Новина українською

"Агробизнес", который сейчас идет на 4-м месте в Первой лиге выйдет из отпуска 20 января.

Первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет с 20 до 30 января. Это будет втягивающий период подготовки, на котором будет преобладать беговая работа и восстановления навыков техники с мячом.

С 31 января до 17 февраля пройдет второй этап подготовки команды. На этот период запланировано пять контрольных поединков. Также на этом этапе тренерский штаб намерен просмотреть потенциальных новичков.

Календарь контрольных поединков "Агробизнеса" в феврале 2020:

1 февраля. Ивано-Франковск. "Прикарпатье" - "Агробизнес"

4 февраля. Моршин. ФК "Калуш" - "Агробизнес"

8 февраля. Хмельницкий. "Подолье" - "Агробизнес"

13 февраля. Винница. "Нива" - "Агробизнес"

17 февраля. Соперник пока не определен.

Третий и завершающий этап подготовки команды пройдет в Турции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Агробизнес

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...