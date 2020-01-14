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На первом сборе Агробизнес проведет шесть спаррингов
Известны имена соперников
"Агробизнес", который сейчас идет на 4-м месте в Первой лиге выйдет из отпуска 20 января.
Первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет с 20 до 30 января. Это будет втягивающий период подготовки, на котором будет преобладать беговая работа и восстановления навыков техники с мячом.
С 31 января до 17 февраля пройдет второй этап подготовки команды. На этот период запланировано пять контрольных поединков. Также на этом этапе тренерский штаб намерен просмотреть потенциальных новичков.
Календарь контрольных поединков "Агробизнеса" в феврале 2020:
1 февраля. Ивано-Франковск. "Прикарпатье" - "Агробизнес"
4 февраля. Моршин. ФК "Калуш" - "Агробизнес"
8 февраля. Хмельницкий. "Подолье" - "Агробизнес"
13 февраля. Винница. "Нива" - "Агробизнес"
17 февраля. Соперник пока не определен.
Третий и завершающий этап подготовки команды пройдет в Турции.