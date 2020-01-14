На первом сборе Агробизнес проведет шесть спаррингов

"Агробизнес", который сейчас идет на 4-м месте в Первой лиге выйдет из отпуска 20 января.

Первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет с 20 до 30 января. Это будет втягивающий период подготовки, на котором будет преобладать беговая работа и восстановления навыков техники с мячом.

С 31 января до 17 февраля пройдет второй этап подготовки команды. На этот период запланировано пять контрольных поединков. Также на этом этапе тренерский штаб намерен просмотреть потенциальных новичков.

Календарь контрольных поединков "Агробизнеса" в феврале 2020:

1 февраля. Ивано-Франковск. "Прикарпатье" - "Агробизнес"

4 февраля. Моршин. ФК "Калуш" - "Агробизнес"

8 февраля. Хмельницкий. "Подолье" - "Агробизнес"

13 февраля. Винница. "Нива" - "Агробизнес"

17 февраля. Соперник пока не определен.

Третий и завершающий этап подготовки команды пройдет в Турции.