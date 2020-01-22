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Центрбек Руха из-за травмы выбыл на 1,5-2 месяца

Первая лига
(1 голосов)

Руслан Марушка пропустит старт весенней части сезона

Центрбек Руха из-за травмы выбыл на 1,5-2 месяца
Новина українською

Центральный защитник "Руха" Руслан Марушка получил травму во время зимнего межсезонья.

У защитника диагностировали перелом основания пятой плюсневой кости стопы. Игроку уже сделали операцию

Ожидается, что футболист пропустит 1,5-2 месяца.

Напомним, что в этом сезоне Первой лиги Марушка провел 10 матчей.

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В статье: Рух (Львов) Руслан Марушка
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Источник:
ФК Рух

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