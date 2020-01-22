Первая лига
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Центрбек Руха из-за травмы выбыл на 1,5-2 месяца
Руслан Марушка пропустит старт весенней части сезона
Центральный защитник "Руха" Руслан Марушка получил травму во время зимнего межсезонья.
У защитника диагностировали перелом основания пятой плюсневой кости стопы. Игроку уже сделали операцию
Ожидается, что футболист пропустит 1,5-2 месяца.
Напомним, что в этом сезоне Первой лиги Марушка провел 10 матчей.
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Источник:ФК Рух
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