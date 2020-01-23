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Через 5 дней клуб прекратит существование. ФК Черкащина - в ожидании 27 января

Первая лига
(1 голосов)

Взять под опеку клуб хотели лишь "конторщики"

Через 5 дней клуб прекратит существование. ФК Черкащина - в ожидании 27 января
Новина українською

Генеральный директор ФК "Черкащина" Юрий Колесник заявил, что клуб ждет 27 января.

Эта дата - дедлайн ответов на письма клуба к потенциальным спонсорам.

"Чтобы они выкупили "Черкащину", - говорит Колесник. - Мы вели переговоры с некоторыми лицами, но это "конторщики", которым мы не будем передавать клуб.

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Если до 27 числа не будет никаких сдвигов, а я почти уверен, что не будет, то я пишу письмо в ПФЛ, которым снимаю команду с чемпионата Украины в Первой лиге. Все футболисты автоматически получат статус свободных агентов.

Бурлин, Сторчоус и Аверьянов уже получили свои приложения к контрактам, но надо сделать еще один шаг - письмо в ПФЛ. А так, то через 5 дней, я думаю, клуб прекратит существование".

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В статье: Первая лига Черкащина (Черкассы) Юрий Колесник
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Источник:
Табло Черкаси

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.01.2020 в 12:14
Ни капли не жалко.
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