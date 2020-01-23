Через 5 дней клуб прекратит существование. ФК Черкащина - в ожидании 27 января

Генеральный директор ФК "Черкащина" Юрий Колесник заявил, что клуб ждет 27 января.

Эта дата - дедлайн ответов на письма клуба к потенциальным спонсорам.

"Чтобы они выкупили "Черкащину", - говорит Колесник. - Мы вели переговоры с некоторыми лицами, но это "конторщики", которым мы не будем передавать клуб.

Если до 27 числа не будет никаких сдвигов, а я почти уверен, что не будет, то я пишу письмо в ПФЛ, которым снимаю команду с чемпионата Украины в Первой лиге. Все футболисты автоматически получат статус свободных агентов.

Бурлин, Сторчоус и Аверьянов уже получили свои приложения к контрактам, но надо сделать еще один шаг - письмо в ПФЛ. А так, то через 5 дней, я думаю, клуб прекратит существование".