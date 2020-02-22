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Оболонь-Бровар подписала экс-форварда Александрии

Первая лига
(1 голосов)
Оболонь-Бровар подписала экс-форварда Александрии
Новина українською

Нападающий Станислав Василенко перешел в "Оболонь-Бровар", сообщает официальный сайт украинского клуба.

Форвард подписал с "пивоварами" однолетний контракт. Последним клубом 18-летнего игрока была "Александрия".

Также нападающий выступал в составе "Олимпика" и АРЗ.

"Оболонь-Бровар" занимает 5-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев)
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Источник:
Оболонь-Бровар
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