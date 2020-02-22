Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь-Бровар подписала экс-форварда Александрии
Нападающий Станислав Василенко перешел в "Оболонь-Бровар", сообщает официальный сайт украинского клуба.
Форвард подписал с "пивоварами" однолетний контракт. Последним клубом 18-летнего игрока была "Александрия".
Также нападающий выступал в составе "Олимпика" и АРЗ.
"Оболонь-Бровар" занимает 5-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Оболонь-Бровар
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...