Стороженко против Спиваковского: Пришлите мне, пожалуйста, цитату

Председатель наблюдательного совета "Металлист 1925" Сергей Стороженко отреагировал на информацию, которую озвучил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, который ссылается на слова распорядителя имущества ФК "Металлист" Елены Левкович, банкротству клуба сопротивляется председатель наблюдательного совета "Металлист 1925" Сергей Стороженко.

За спецконфискацией, де-юре, стоит государство. Но по факту конфискация, как и затягивание банкротства, выгодные только одной организации, которая изначально использует всю инфраструктуру "Металлиста", - приводит слова Левкович Спиваковский.

Впрочем, Стороженко не доверяет данной информации и надеется получить уточнения: