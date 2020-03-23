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С Пятенко в гостях. Украина футбольная поговорит о зарплатах в клубах ПФЛ

Первая лига
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Их выплату во время карантина

С Пятенко в гостях. Украина футбольная поговорит о зарплатах в клубах ПФЛ
Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Программа начнется сегодня в 21:00.

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В студии будут говорить о отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии - специалистом Владимиром Пятенко.

  • Как футболисты клубов ПФЛ проводят вынужденную паузу из-за карантина;
  • Боль футболиста: выполнение клубами трудовых соглашений на время пандемии;
  • "Балканы", кажется, справились с кризисом, мотивация "Агробизнеса";
  • Вторая лига: настоящая сила лидеров - сюжет "Украины футбольной";
  • Роскошный удар Фернандо: 5 лучших голов клубов ПФЛ на зимних сборах.
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В статье: Владимир Пятенко Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная коронавирус карантин
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Источник:
ПФЛ

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