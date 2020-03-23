С Пятенко в гостях. Украина футбольная поговорит о зарплатах в клубах ПФЛ

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Программа начнется сегодня в 21:00.

В студии будут говорить о отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии - специалистом Владимиром Пятенко.