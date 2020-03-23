Первая лига
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С Пятенко в гостях. Украина футбольная поговорит о зарплатах в клубах ПФЛ
Их выплату во время карантина
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Программа начнется сегодня в 21:00.
В студии будут говорить о отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии - специалистом Владимиром Пятенко.
- Как футболисты клубов ПФЛ проводят вынужденную паузу из-за карантина;
- Боль футболиста: выполнение клубами трудовых соглашений на время пандемии;
- "Балканы", кажется, справились с кризисом, мотивация "Агробизнеса";
- Вторая лига: настоящая сила лидеров - сюжет "Украины футбольной";
- Роскошный удар Фернандо: 5 лучших голов клубов ПФЛ на зимних сборах.
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Источник:ПФЛ
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