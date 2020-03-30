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Тренер Горняк-Спорта в гостях и советы на карантин от спортивного врача – Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Анонс сегодняшней программы

Тренер Горняк-Спорта в гостях и советы на карантин от спортивного врача – Украина футбольная
Новина українською

Профессиональные рекомендации от кандидата медицинских наук, прогноз расклада сил в новом сезоне с гостем студии, главным тренером ФК "Горняк-Спорт" Игорем Жабченко.

Передачу можно будет посмотреть сегодня, в понедельник, в 21:00 на телеканале XSPORT.

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В выпуске:

  • Диета и спортивный эспандер: советы спортивного врача Павла Павличенко на период карантина;
  • "Горняк-Спорт" предпочел JAKO, "Металлург" дисциплинированно на карантине;
  • Амбиции "Николаева": развитие инфраструктуры, контракты со звездами;
  • Вторая лига: они задают темп лидерам.

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В статье: Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Украина футбольная коронавирус карантин
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Источник:
Пресслужба ПФЛ

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