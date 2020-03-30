Первая лига
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Тренер Горняк-Спорта в гостях и советы на карантин от спортивного врача – Украина футбольная
Анонс сегодняшней программы
Профессиональные рекомендации от кандидата медицинских наук, прогноз расклада сил в новом сезоне с гостем студии, главным тренером ФК "Горняк-Спорт" Игорем Жабченко.
Передачу можно будет посмотреть сегодня, в понедельник, в 21:00 на телеканале XSPORT.
В выпуске:
- Диета и спортивный эспандер: советы спортивного врача Павла Павличенко на период карантина;
- "Горняк-Спорт" предпочел JAKO, "Металлург" дисциплинированно на карантине;
- Амбиции "Николаева": развитие инфраструктуры, контракты со звездами;
- Вторая лига: они задают темп лидерам.
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Источник:Пресслужба ПФЛ
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