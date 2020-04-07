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Поворознюк: В случае выхода в УПЛ Ингулец будет играть в Днепре на Метеоре

Первая лига
(1 голосов)

Запасной стадион - Ника

Поворознюк: В случае выхода в УПЛ Ингулец будет играть в Днепре на Метеоре
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что его команда в случае выхода в УПЛ в следующем сезоне будет играть на стадионе "Метеор" в Днепре.

"Мы уже конкретно об этом договорились. Запасной стадион "Ника", а играть будем на "Метеоре". Я хотел, чтобы кропивницкая команда играла на стадионе в Кропивницком. Но цифры, которые нам назвали – это три матча на стадионе "Метеор", — заявил Поворознюк.

Напомним, что сейчас клуб строит новую арену, однако, как заявил Поворознюк, из-за пандемии коронавируса строительство затягивается и сроки завершения сдвигаются до конца календарного года.

Также отметим, что стадион "Метеор" вмещает 24 000 зрителей. После переезда "Днепра" на новую арену, не имел постоянной команды.

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В статье: стадион Метеор Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
07.04.2020 в 20:48
А почему не на Зирке? все-таки хоть область своя бы была. А кому вы в Днепре будете нужны? Да и стадик там не лучше
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