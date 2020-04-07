Поворознюк: В случае выхода в УПЛ Ингулец будет играть в Днепре на Метеоре

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что его команда в случае выхода в УПЛ в следующем сезоне будет играть на стадионе "Метеор" в Днепре.

"Мы уже конкретно об этом договорились. Запасной стадион "Ника", а играть будем на "Метеоре". Я хотел, чтобы кропивницкая команда играла на стадионе в Кропивницком. Но цифры, которые нам назвали – это три матча на стадионе "Метеор", — заявил Поворознюк.

Напомним, что сейчас клуб строит новую арену, однако, как заявил Поворознюк, из-за пандемии коронавируса строительство затягивается и сроки завершения сдвигаются до конца календарного года.

Также отметим, что стадион "Метеор" вмещает 24 000 зрителей. После переезда "Днепра" на новую арену, не имел постоянной команды.