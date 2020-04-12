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Воспитанник Динамо Солдатенко: Благодаря Висенте Гомесу и испанцам, все команды Динамо отлично выступали

Первая лига
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Голкипер "Авангарда" рассказал о работе под руководством испанского наставника

Воспитанник Динамо Солдатенко: Благодаря Висенте Гомесу и испанцам, все команды Динамо отлично выступали
Новина українською

Воспитанник киевского "Динамо" Вадим Солдатенко, который сейчас выступает за "Авангард" из Первой лиги вспомнил время работы в составе "бело-синих" под руководством Висенте Гомеса.

"Висенте Гомес запомнился своими идеями и новациями. Но мы долго не могли в полной мере понять специфику игры, потому что на это реально нужно было время. До уровня механизма дошли года через два, то есть когда не думаешь, а на подсознании понимаешь игру.

Помню, он сначала всегда смеялся с нас на тренировках. Я уже сейчас замечаю, что некоторые тренеры начинают применять приемы Висенте в своих клубах, но он был первым в Украине.

Это классный тренер, но одновременно и не менее хороший человек. Гомес всегда знал эту тонкую грань – во время матча он мог быть жестким, где-то накричать, но после игры над ним мог спокойно каждый пошутить – это спокойно воспринималось.

Вообще за испанцев "Динамо" очень классно выступало. Одного года команды "Динамо" всех лет, в том числе и первая, стали чемпионами в своих первенствах. По моему мнению, это произошло именно благодаря испанским специалистам. Именно они предложили единую схему игры для всех команд независимо от возраста, то есть попав из условного дубля в основу – тебе не надо было лишний раз перестраиваться", – рассказал Вадим Солдатенко.

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В статье: Авангард (Краматорск) Динамо (Киев) Висенте Гомес Вадим Солдатенко
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Источник:
pfl.ua
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