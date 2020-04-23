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Рафаилов: Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством

Первая лига
(4 голосов)

Война продолжается

Рафаилов: Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал, вероятно, слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка.

"Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (7)
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xo66it (Оболонский Рейх)
23.04.2020 в 20:42
Я за усатого. Колхозник реально загоняется
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0
0
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DOMENICO (Lviv)
23.04.2020 в 20:37
...мабуть тепер слід чекати на відповідь типу " Дядя, обережно на люки!"
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+1
0
neutral fan (White Church)
23.04.2020 в 20:11
Як малі діти! Зателефонуй - поговори - розберись! Достали вже!
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
23.04.2020 в 20:52
Суті конфлікта не знаю, але збоку воно виглядає, як сварка п'яних дівок, що чоловіка не поділили. Малопривабливе видовище.
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0
0
adidas77 (Cумы)
23.04.2020 в 20:08
Началось...- Дурак, сам дурак! Вроде бы взрослые мужики...
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+1
0
Sandra777 (Львів)
23.04.2020 в 19:36
Жесть ,то вже дуже не смішно
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
23.04.2020 в 19:23
Рафаилову РЕСПЕКТ !!!
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+3
-1


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