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Рафаилов: Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством
Война продолжается
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал, вероятно, слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка.
"Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством", – написал Рафаилов в Фейсбуке.
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Комментарии (7)
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xo66it (Оболонский Рейх)
23.04.2020 в 20:42
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DOMENICO (Lviv)
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neutral fan (White Church)
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Acsakal (Kharkov)
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adidas77 (Cумы)
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Sandra777 (Львів)
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Просто Квашин (Харьков)
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