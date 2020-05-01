Президент ПФЛ: Черноморец и Минай не видят перспектив в доигровке сезона

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о том, как обстоят дела с возможной доигровкой сезона в Первой и Второй лигах.

"На данный момент "Черноморец" и "Минай" заявили о том, что они не видят перспектив, чтобы чемпионат был доигран. Эти два клуба на недавнем совещании четко заявили о своей позиции. Они говорят, что сейчас это уже нереально, точка невозврата пройдена.

Дело в том, что до сих пор непонятна позиция Правительства. Да, они опубликовали свои пять этапов выхода из карантина, но ведь пока что ничего не принято. Но ведь клубам нужна конкретика. Транспорт ходит? Нет. Гостиницы, кафе, рестораны работают? Нет. А если эти заведения откроются не во всех регионах, как тогда быть?

Те же расходы, на дезинфекцию стадионов, на тесты всем футболистам. Ведь один тест стоит 1000 гривен.

Допустим, мы рестартуем, и тут окажется, что один игрок заболел. А уже идут соревнования, и команда объехала пять городов. Что делать в таком случае? Останавливаем опять соревнования, или одну команду закрывем на карантин? Вопросов очень много", - сказал Макаров.