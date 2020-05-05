Это как заправить машину до Киева, а за 10 километров передумать и повернуть назад - Руху не нравится идея Шахтера с 12 командами в УПЛ

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий поделился мнением о доигрывании Первой лиги и расширении УПЛ.

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

– Официально нам никто не говорил об этом, хотя я слышал. За месяц, пока мы на карантине, слышал очень много вариантов, как можно завершить чемпионат.

На мой взгляд, единственный способ сделать это – доиграть чемпионат так, как мы планировали. Чтобы были все команды, которые принимали участие в чемпионате. Если кто-то не может или не хочет – придется его закрывать.

Если 6 клубов сыграет между собой – это 10 матчей, а в чемпионате осталось 11 матчей. Тут не вопрос в том, что клубы не хотят играть, а в том, где играть, на каком стадионе, со зрителями или без, кто продезинфицирует стадионы, за чей счет это будет сделано, что делать, если кто-то из игроков заболеет?

Есть конкретные клубы, которые говорят, что не готовы доиграть этот чемпионат. Мы обсуждали это на последней видеоконференции ПФЛ. 6-го числа снова соберемся, руководители клубов будут общаться.