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Это как заправить машину до Киева, а за 10 километров передумать и повернуть назад - Руху не нравится идея Шахтера с 12 командами в УПЛ
Львовяне выступают за расширение УПЛ
Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий поделился мнением о доигрывании Первой лиги и расширении УПЛ.
О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата
– Официально нам никто не говорил об этом, хотя я слышал. За месяц, пока мы на карантине, слышал очень много вариантов, как можно завершить чемпионат.
На мой взгляд, единственный способ сделать это – доиграть чемпионат так, как мы планировали. Чтобы были все команды, которые принимали участие в чемпионате. Если кто-то не может или не хочет – придется его закрывать.
Если 6 клубов сыграет между собой – это 10 матчей, а в чемпионате осталось 11 матчей. Тут не вопрос в том, что клубы не хотят играть, а в том, где играть, на каком стадионе, со зрителями или без, кто продезинфицирует стадионы, за чей счет это будет сделано, что делать, если кто-то из игроков заболеет?
Есть конкретные клубы, которые говорят, что не готовы доиграть этот чемпионат. Мы обсуждали это на последней видеоконференции ПФЛ. 6-го числа снова соберемся, руководители клубов будут общаться.
Об отмене расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств
– Отношусь к этому негативно, ведь перед сезоном было заявлено, что УПЛ расширяется до 14 клубов. Из Первой лиги туда выходит три клуба, а вылетает одна команда. Владельцы клубов вкладывают деньги, приглашают известных игроков с большими финансовыми запросами. Большинство клубов провели сборы в Турции.
Так что мы за то, чтобы УПЛ расширялась и в ее активе было больше, чем 12 клубов. Это как заправить машину до Киева, а за 10 километров до столицы передумать и повернуть на Ужгород.
Думаю, что даже клубы, которые в этом году не имеют возможностей выйти в УПЛ, будут против. Им надо, чтобы лидеры Первой лиги пошли в УПЛ и им было легче туда зайти. Думаю, президент клуба повторит мои слова, – сказал Лапицкий.