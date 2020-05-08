Стороженко: У Металлиста 1925 нет денег для тестирования на вирус

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился мнением об обязательном тестировании игроков на коронавирус.

"Я еще не видел документа, не знаю, есть ли он вообще. Но если тестирование и другие траты возложат на клубы – это будет большой груз. У нашего клуба пока нет денег для оплаты тестирования на вирус. Где их искать? Не знаем, работаем над этим.

Мы в контакте с департаментом областного управления охраны здоровья, с областной лабораторией, как проводят эти анализы. Это же надо сделать 50-60 анализов. Это же все деньги. При этом 12 мая уже начинаются тренировки, а 15-го мы только собираемся обсудить это с лигой.

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Как так? Это же срочная ситуация. Надо уже сегодня собираться.

Мы страдаем очень серьезно. И не мы одни такие. Я общался с владельцами других клубов – предприятия страдают, поступлений нет.

Руководству УАФ или ПФЛ нужно договориться с главным санитарным врачом Украины. Чтобы инфекционные врачи и больницы помогли местным профессиональным клубам бесплатно с этим тестированием.

Возможно, для больших клубов это не деньги. Но посмотрите, что с "Черноморцем". И это то, что стало известно. А сколько таких клубов? А без тестирования нельзя начинать тренировки. И оно же не разовое – его потом надо повторять. Так можно не сохранить команды и клубы", – сказал Стороженко.