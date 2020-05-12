Сергей Ковалец возглавил Черноморец

Должность главного тренера одесского "Черноморца" оставалась вакантной чуть больше двух недель. После того, как стало известно о прекращении сотрудничества между клубом и Остапом Маркевичем, в футбольных кругах Одессы сразу же начали гадать: кто может стать его преемником? Информация о Сергее Ковальце, о котором UA-Футбол сообщал на прошлой неделе как об очередном избраннике "Черноморца", приобрела реальные черты.

Сегодня в 15.00 на клубной базе "моряков" в Совиньоне состоялось совещание, во время которого Сергей Иванович был представлен команде как новый главный тренер.

Ковалец, как и его предшественник, полон желания создать боеспособную команду и вывести "Черноморец" на качественно новый уровень.

Напомню, что фамилия Ковалец для Одессы уже давно знакома. В прошлом веке Сергей Ковалец был в "Черноморце" в качестве игрока (в осенней части сезона-1996/97), а в нынешнем цвета одесской команды защищал его сын Кирилл (он играл за "черно-синих" три сезона – с 2015/16 по 2017/18).