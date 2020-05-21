Президент ПФЛ: Регулярный сезон окончен. Остался вопрос обмена между Лигами

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал решение клубов не продлевать Первую лигу в классическом формате и досрочно завершить Вторую лигу.

"Клубы проголосовали за то, чтобы не доиграть чемпионат ни во Второй лиге, ни в Первой. Обстоятельства оказались сильнее нас – мы не смогли реализовать регламент, закончить соревнования как надо. Поэтому здесь вступает в силу исполком УАФ. На нем мы объявим эти решения, отдельно еще проговорим с клубами вопрос обмена между лигами. Исполком и примет окончательное решение. Пока даты, когда он соберется, нет. Думаю, в ближайшее время – им нужно много вопросов рассмотреть не только по профессиональному футболу.

Но сейчас сезон Первой и Второй лиги в регулярном виде, так сказать, закончен. Как и закончен сезон полностью для команд, которые не преследуют никаких турнирных задач. Остался вопрос обмена между лигами.

Перспектива проведения мини-турниров остается как один из вариантов. Или играть сокращенный плей-офф между претендентами, или фиксировать текущие места в турнирной таблице, или даже полностью аннулировать результаты и обойтись без обмена между лигами.

Если будет решение о плей-офф, то мы будем разрабатывать календарь. Пока о базовой дате возобновления чемпионата рано говорить. Все зависит от того, где и как играть. На нейтральных полях или нет. Все это влияет.

Сейчас медицинский комитет УАФ разрабатывает соответствующий протокол на основе примеров, в том числе из бундеслиги. Идет координация с министерством здравоохранения – сейчас этот протокол отправили туда на согласование. Возможно, его еще смягчат, поскольку сам карантин сейчас ослабляют. Но он все равно будет достаточно жесткий, потому что здоровье людей важнее спорта", – сказал Макаров.