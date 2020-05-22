Бакалов: В матче с Динамо мы никакого автобуса не ставили

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов подвел итоги спарринга с киевским "Динамо" (0:0).

"Сегодня мы играли на историческом стадионе им. Валерия Лобановского с "Динамо". Конечно, эмоции только положительные, очень приятно, что удалось сыграть вничью с грандом нашего футбола. Это для нас исторический матч, уверен, не в последний раз играем против "Динамо".

Выводов по горячим следам делать не буду. Да, у нас была своя тактику на игру, но надо также учитывать стратегию соперника. Когда вышли на поле, от этого и отталкивались. Счет, может, и приятный, но качество игры оставляет желать лучшего.

Во втором тайме были проведены замены, чтобы все игроки имели возможность проверить себя на фоне такой команды. Вы видели, мы никакого автобуса не ставили, продемонстрировали приятный открытый футбол. Благодаря командным действиям мы создавали остроту у ворот соперника. Были, конечно, моменты и у киевского "Динамо". Наша философия такова - развиваться и показывать футбол, который понравится зрителям. На такой футбол будут ходить.

У нас впереди "Шахтер", на такую ​​команду не нужно настраиваться морально. Физически мы немного поработаем", - сказал Бакалов.