Поворознюк: Президент ПФЛ вел себя, как Му-Му, вот и получился соответствующий результат

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк остался недоволен заседанием клубов ПФЛ, на котором было принято решение не продолжать регулярный сезон в Первой лиге.

"Думаю, что надо играть в футбол. Это то, ради чего мы тратим деньги. Все эти моменты, которые эти хитроласковые придумали, свидетельствуют о некомпетентности президента ПФЛ Сергея Макарова. Он провалил конференцию, не выйдя на нее с конкретными предложениями.

Он вел себя, как Му-Му, вот и получился соответствующий результат. Му-Му и в Африке Му-Му. О чем говорить, если Макаров не на своем месте? Он уже в УАФ позализывал всем так, что скоро будет непроходимость. То, что вчера случилось – на совести ПФЛ", – сказал Поворознюк.