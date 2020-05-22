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Поворознюк: Президент ПФЛ вел себя, как Му-Му, вот и получился соответствующий результат

Первая лига
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Новые перлы от президента Ингульца

Поворознюк: Президент ПФЛ вел себя, как Му-Му, вот и получился соответствующий результат
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк остался недоволен заседанием клубов ПФЛ, на котором было принято решение не продолжать регулярный сезон в Первой лиге.

"Думаю, что надо играть в футбол. Это то, ради чего мы тратим деньги. Все эти моменты, которые эти хитроласковые придумали, свидетельствуют о некомпетентности президента ПФЛ Сергея Макарова. Он провалил конференцию, не выйдя на нее с конкретными предложениями.

Он вел себя, как Му-Му, вот и получился соответствующий результат. Му-Му и в Африке Му-Му. О чем говорить, если Макаров не на своем месте? Он уже в УАФ позализывал всем так, что скоро будет непроходимость. То, что вчера случилось – на совести ПФЛ", – сказал Поворознюк.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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