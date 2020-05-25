Президент Ингульца: ПФЛ надо отменить

Инвестор "Ингульца" Александр Поворознюк раскритиковал деятельность ПФЛ по непродлении соревнований в Первой лиге.

По этой причине президент клуба с Петрово поставил под сомнение необходимость существования ПФЛ.

Не знаю, зачем сбрасывать всю вину на клубы? Четко выяснилось, что у нас рыба гниет с головы. ПФЛ как организации не надо. Ее следует отменить и все.

Первую лигу присоединить к УПЛ, а Вторую - соединить с любителями в каком-то высшем ранге.