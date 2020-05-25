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Президент Ингульца: ПФЛ надо отменить

Первая лига
(3 голосов)

И присоединить Первую лигу в УПЛ

Президент Ингульца: ПФЛ надо отменить
Новина українською

Инвестор "Ингульца" Александр Поворознюк раскритиковал деятельность ПФЛ по непродлении соревнований в Первой лиге.

По этой причине президент клуба с Петрово поставил под сомнение необходимость существования ПФЛ.

Не знаю, зачем сбрасывать всю вину на клубы? Четко выяснилось, что у нас рыба гниет с головы. ПФЛ как организации не надо. Ее следует отменить и все.

Первую лигу присоединить к УПЛ, а Вторую - соединить с любителями в каком-то высшем ранге.

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Потому что платить, чтобы они просиживали штаны за наши деньги? ...В памперсах там сидят уже, слава Богу, сколько лет. Надо дать дорогу молодым - пусть приходят и работают!

Напомним, что по итогам голосования представителей клубов на Совете Лиги ПФЛ в связи с пандемией коронавируса принято решение не продолжать соревнование по регламенту. Поэтому "Ингулец", который занимает 4 место, может не получить путевки в УПЛ.

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В статье: Первая лига ПФЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Інгулець

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