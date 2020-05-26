Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ не запросила у МОЗ разрешение на проведение матчей Первой лиги
Очень странная ситуация
Сегодня стало известно, что МОЗ позволил УПЛ с 30 мая возобновить сезон.
Интересно, что по информации Football Hub, УАФ направила в Минздрав запрос увеличения квоты участников на футбольных соревнованиях, не указав в перечне матчей, которые имеют подпасть под необходимую квоту поединки под эгидой ПФЛ (Первая и Вторая лиги).
Таким образом, разрешение на матчи с участием 200 человек под эгидой ПФЛ получены не были, и вопрос о том, как и когда возобновится Первая лига (если возобновится), остается открытым.
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Источник:Football Hub
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