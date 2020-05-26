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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ не запросила у МОЗ разрешение на проведение матчей Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Очень странная ситуация

УАФ не запросила у МОЗ разрешение на проведение матчей Первой лиги
Новина українською

Сегодня стало известно, что МОЗ позволил УПЛ с 30 мая возобновить сезон.

Интересно, что по информации Football Hub, УАФ направила в Минздрав запрос увеличения квоты участников на футбольных соревнованиях, не указав в перечне матчей, которые имеют подпасть под необходимую квоту поединки под эгидой ПФЛ (Первая и Вторая лиги).

Таким образом, разрешение на матчи с участием 200 человек под эгидой ПФЛ получены не были, и вопрос о том, как и когда возобновится Первая лига (если возобновится), остается открытым.

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В статье: ПФЛ УАФ коронавирус
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Источник:
Football Hub

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