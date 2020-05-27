Рух отказался принимать участие в опросе ПФЛ и настаивает на классической доигровке сезона

21 мая в Киеве состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором большинством клубов Первой лиги было принято решение о досрочном окончании чемпионата. После этого администрация ПФЛ направила в клубы письмо-опрос, в котором предложила выбрать варианты определения обмена между лигами.

Впрочем, львовский "Рух" официально заявил, что в опросе он принимать участия не будет, так как считает его незаконным. Клуб настаивает на доигровке сезона согласно регламенту, то есть, с участием всех 16 команд Первой лиги.

"Для нашего клуба очевидна абсолютная юридическая незаконность любого "опросника" в процессе установления итогов сезона и определение порядка обмена между лигами по его итогам. Устав и регламент соревнований ПФЛ прописывают совсем другие процедуры с этой целью, которые мы четко приводим в нашем ответе ПФЛ.

"Рух" считает, что попыткой привлечь "опросник" и затем предоставить не предусмотренные никакими нормами "результаты опроса" в Исполком УАФ как основание для установления итогов сезона ПФЛ разрушает правовое поле проведения соревнований по футболу под эгидой ПФЛ и УАФ и дискредитирует законную роль ПФЛ в целом и ее Президента лично как организатора соревнований.

Мы не можем с этим согласиться и принимать в этом участие. "Рух" официально заявляет об отказе в участии в опросах ПФЛ.

Позиция клуба, который на заседании Совета лиг голосовал за продолжение чемпионата согласно положениям действующего регламента, остается неизменной с самого начала и по сей день. Мы убеждены, что обмен клубов между лигами должен происходить с соблюдением спортивного принципа и исключительно в правовом поле.

Свою позицию клуб снова четко сформулировал в письме, которое уже направлено в адрес Президента ПФЛ Сергея Макарова. Мы обратились к Президенту ПФЛ с требованием внести на рассмотрение Исполкома УАФ, проект решения не утверждать решение совета лиг об остановки сезона в Первой лиги.

Также, мы требуем от ПФЛ и ее Президента вернуть ситуацию в правовое поле и решать любые вопросы о завершении сезона и определение порядка обмена между лигами по его итогам исключительно в рамках положений и процедур, установленных Уставом и Регламентом ПФЛ.

В случае принятия любых решений, которые будут пренебрегать регламентными нормами, ФК "Рух" обжалует их ко всем полномочных органов футбольного правосудия", - сказано в заявлении клуба.